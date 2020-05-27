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Петри Контиола может подписать контракт с клубом КХЛ

Петри Контиола может подписать контракт с клубом КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Известный нападающий Петри Контиола не исключил, что продолжит играть в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, прошедший сезон 35-летний Контиола провёл в «Йокерите», но клуб из Хельсинки не стал продлевать контракт с ветераном.

«Хотел бы подписать контракт с клубом из Финляндии, надоели бесконечные переезды. Но и в России есть клубы, за которые я мог бы сыграть, так что ничего не исключаю», — цитирует Контиолту Ilta-Sanomat.

В минувшем регулярном чемпионате Контиола набрал 35 (11+24) очков в 61 матче при показателе полезности "+6". В плей-офф на счету ветерана Континентальной хоккейной лиги один гол в четырёх встречах. Петри проводил на льду больше 15 минут в регулярке и около 12,5 минуты в плей-офф.

«Йокерит» не стал продлевать контракт с Контиолой, посчитав игрока слишком возрастным
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