Петри Контиола может подписать контракт с клубом КХЛ

Известный нападающий Петри Контиола не исключил, что продолжит играть в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, прошедший сезон 35-летний Контиола провёл в «Йокерите», но клуб из Хельсинки не стал продлевать контракт с ветераном.



«Хотел бы подписать контракт с клубом из Финляндии, надоели бесконечные переезды. Но и в России есть клубы, за которые я мог бы сыграть, так что ничего не исключаю», — цитирует Контиолту Ilta-Sanomat.



В минувшем регулярном чемпионате Контиола набрал 35 (11+24) очков в 61 матче при показателе полезности "+6". В плей-офф на счету ветерана Континентальной хоккейной лиги один гол в четырёх встречах. Петри проводил на льду больше 15 минут в регулярке и около 12,5 минуты в плей-офф.

«Йокерит» не стал продлевать контракт с Контиолой, посчитав игрока слишком возрастным