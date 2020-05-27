Петри Контиола может подписать контракт с клубом КХЛ
Известный нападающий Петри Контиола не исключил, что продолжит играть в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, прошедший сезон 35-летний Контиола провёл в «Йокерите», но клуб из Хельсинки не стал продлевать контракт с ветераном.
«Хотел бы подписать контракт с клубом из Финляндии, надоели бесконечные переезды. Но и в России есть клубы, за которые я мог бы сыграть, так что ничего не исключаю», — цитирует Контиолту Ilta-Sanomat.
В минувшем регулярном чемпионате Контиола набрал 35 (11+24) очков в 61 матче при показателе полезности "+6". В плей-офф на счету ветерана Континентальной хоккейной лиги один гол в четырёх встречах. Петри проводил на льду больше 15 минут в регулярке и около 12,5 минуты в плей-офф.
«Йокерит» не стал продлевать контракт с Контиолой, посчитав игрока слишком возрастным
- 27 мая 2020
-
22:08
-
21:39
-
21:28
-
20:51
-
20:27
-
20:11
-
19:57
-
19:32
-
19:06
-
18:57
-
18:41
-
18:14
-
17:54
-
17:21
-
17:18
-
16:47
-
16:28
-
16:10
-
15:41
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
13:56
-
13:45
-
13:22
-
13:05
-
12:41
-
12:29
-
12:10
-
11:55
-
11:35
-
11:20
-
10:58
-
10:50
-
10:20
Партнерский контент