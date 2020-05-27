Нападающий «Питтсбурга» Бьюгстад пропустит остаток сезона
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Ник Бьюгстад пропустит остаток сезона, сообщает клуб в «Твиттере» со ссылкой на генерального менеджера Джима Рутерфорда. 27-летний американский хоккеист незадолго до приостановки сезона перенёс операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска и будет проходить длительное восстановление.
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 Бьюгстад принял участие в 13 матчах за основную команду «Питтсбурга», записав на свой счёт 2 (1+1) очка при показателе полезности "+3" и восьми минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке в среднем 12 минут 14 секунд.
Бьюгстад выступает за «Питтсбург» второй сезон, до этого несколько лет играл за «Флориду Пантерз».
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