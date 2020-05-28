Джейк Гюнцель может восстановиться к началу плей-офф

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд сообщил, что нападающий Джейк Гюнцель может успеть восстановиться к моменту возобновления сезона. Напомним, игрок «Питтсбурга» получил травму в 30 декабря в матче регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» (5:2). В начале третьего периода американец зацепился за клюшку защитника гостей Тома Шабо и врезался в борт. Катившийся следом за ним канадец упал на американского форварда сверху.



«Джейк восстанавливается. Прогресс идёт хорошо. Нам ещё предстоит многое сделать перед началом игры. Но мы оптимистично оцениваем его шансы успеть восстановиться», — приводит слова Рутерфорда официальный сайт клуба.



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