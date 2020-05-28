«Салават» продемонстрировал изменения размеров игровой площадки к следующему сезону

Уфимский «Салават Юлаев» опубликовал видео, в котором наглядно показал, как изменился размер игровой площадки к следующему сезону.

«28 х 60 — именно такой размер игровой площадки будет на «Уфа-Арене» в новом сезоне КХЛ. Теперь станет больше пространства на скамейках команд, а вместимость увеличится на 250-350 посадочных мест», — гласит подпись к видео.

Видео доступно в «инстаграме» ХК «Салават Юлаев».

Напомним, ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов сообщил, что в следующем сезоне КХЛ уфимский клуб будет проводить домашние матчи на площадке финского формата.



«Уфа-Арена» была торжественно открыта в августе 2007 года матчем между молодежными хоккейными сборными России и Канады. Её вместимость составляет 8070 зрителей.