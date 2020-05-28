«Салават» продемонстрировал изменения размеров игровой площадки к следующему сезону
Уфимский «Салават Юлаев» опубликовал видео, в котором наглядно показал, как изменился размер игровой площадки к следующему сезону.
«28 х 60 — именно такой размер игровой площадки будет на «Уфа-Арене» в новом сезоне КХЛ. Теперь станет больше пространства на скамейках команд, а вместимость увеличится на 250-350 посадочных мест», — гласит подпись к видео.
Видео доступно в «инстаграме» ХК «Салават Юлаев».
Напомним, ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов сообщил, что в следующем сезоне КХЛ уфимский клуб будет проводить домашние матчи на площадке финского формата.
«Уфа-Арена» была торжественно открыта в августе 2007 года матчем между молодежными хоккейными сборными России и Канады. Её вместимость составляет 8070 зрителей.
«Салават» в следующем сезоне КХЛ будет играть на площадке финского формата
- 28 мая 2020
-
09:25
-
09:00
-
08:46
-
00:40
- 27 мая 2020
-
23:58
-
23:29
-
22:59
-
22:08
-
21:39
-
21:28
-
20:51
-
20:27
-
20:11
-
19:57
-
19:32
-
19:06
-
18:57
-
18:41
-
18:14
-
17:54
-
17:21
-
17:18
-
16:47
-
16:28
-
16:10
-
15:41
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
13:56
-
13:45
-
13:22
-
13:05
-
12:41
-
12:29
Партнерский контент