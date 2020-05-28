Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ургант — о сыне Овечкина: на одного беззубого человека в их семье стало больше

Ургант — о сыне Овечкина: на одного беззубого чело
Ургант — о сыне Овечкина: на одного беззубого человека в их семье стало больше
Хоккей / НХЛ 0

Телеведущий Иван Ургант в традиционном обзоре новостей в вечернем развлекательном шоу «Вечерний Ургант» поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рождением второго ребёнка, а также с призом лучшему снайперу сезона НХЛ.

«Александр Овечкин девятый раз выиграл «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Этому стоит поаплодировать. За 15 лет карьеры в НХЛ девятый раз становится лучшим Александр Овечкин. Сам, без помощи хакеров!

А ещё он во второй раз стал обладателем «Овечкин Отец Трофи». Вот такой есть трофей. Дело в том, что у него родился второй ребёнок. Мы поздравляем Сашу и его супругу Анастасию с этим событием. На одного беззубого человека в их семье стало больше!» — сказал Ургант.

Российский форвард «столичной» команды во второй раз в жизни стал отцом. Старшего сына зовут Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.

Александр Овечкин снова стал отцом. Сына назвали Ильёй
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020