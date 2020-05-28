Ургант — о сыне Овечкина: на одного беззубого человека в их семье стало больше

Телеведущий Иван Ургант в традиционном обзоре новостей в вечернем развлекательном шоу «Вечерний Ургант» поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рождением второго ребёнка, а также с призом лучшему снайперу сезона НХЛ.

«Александр Овечкин девятый раз выиграл «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Этому стоит поаплодировать. За 15 лет карьеры в НХЛ девятый раз становится лучшим Александр Овечкин. Сам, без помощи хакеров!

А ещё он во второй раз стал обладателем «Овечкин Отец Трофи». Вот такой есть трофей. Дело в том, что у него родился второй ребёнок. Мы поздравляем Сашу и его супругу Анастасию с этим событием. На одного беззубого человека в их семье стало больше!» — сказал Ургант.

Российский форвард «столичной» команды во второй раз в жизни стал отцом. Старшего сына зовут Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.