Ургант — о сыне Овечкина: на одного беззубого человека в их семье стало больше

Телеведущий Иван Ургант в традиционном обзоре новостей в вечернем развлекательном шоу «Вечерний Ургант» поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рождением второго ребёнка, а также с призом лучшему снайперу сезона НХЛ.
«Александр Овечкин девятый раз выиграл «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Этому стоит поаплодировать. За 15 лет карьеры в НХЛ девятый раз становится лучшим Александр Овечкин. Сам, без помощи хакеров!
А ещё он во второй раз стал обладателем «Овечкин Отец Трофи». Вот такой есть трофей. Дело в том, что у него родился второй ребёнок. Мы поздравляем Сашу и его супругу Анастасию с этим событием. На одного беззубого человека в их семье стало больше!» — сказал Ургант.
Российский форвард «столичной» команды во второй раз в жизни стал отцом. Старшего сына зовут Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
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