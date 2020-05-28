Плотников стал игроком «Металлурга», Каблуков и Карпов обменяны в «Амур»

Три клуба Континентальной хоккейной лиги осуществили трёхсторонний обмен, сообщается на официальном сайте организации.

Сначала обмен произвели «Амур» и магнитогорский «Металлург». Уральцы получили нападающего Сергея Плотникова, а хабаровчане — нападающих Егора Спиридонова и Владимира Бутузова, защитника Савелия Ольшанского, права на защитника Егора Замулу и нападающего Дениса Смирнова, а также денежную компенсацию.

Затем «Амур» и СКА произвели обмен. В Хабаровск отправились нападающие Илья Каблуков и Максим Карпов, а петербуржцы получили форварда Спиридонова, права на защитника Замулу.

В минувшем сезоне 29-летний Плотников выступал за СКА. В «армейском» клубе он набрал 29 (8+21) очков в 48 матчах регулярного чемпионата. В четырёх матчах плей-офф на его счету две шайбы. 16 мая 2020 года СКА обменял Плотникова в «Амур».