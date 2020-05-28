И. Воробьёв — об обмене Плотникова: это не последняя хорошая сделка в линии атаки
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал переход в уральский клуб нападающего Сергея Плотникова.
«Конечно же, Сергей Плотников станет одним из ключевых крайних нападающих при построении нашей команды. У него много сильных профессиональных качеств, бесспорно, он лидер на поле и в раздевалке, а это немаловажно. Так что это ценное приобретение для «Магнитки».
Но работа на рынке продолжается, и это не последняя хорошая сделка по линии атаки. Любопытная ситуация сейчас складывается в НХЛ, новый сезон начнётся не раньше января, так что мы ведём переговоры с игроками и агентами, держим руку на пульсе – там есть очень интересные варианты», — цитирует Воробьёва пресс-служба «Магнитки».
Плотников стал игроком «Металлурга», Каблуков и Карпов обменяны в «Амур»
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