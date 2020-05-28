Глава провинции Альберта попросил премьер-министра Канады отменить карантин для хоккеистов

Премьер-министр канадской провинции Альберта Джейсон Кенни обратился с письмом в адрес премьер-министра страны Джастина Трюдо, попросив федеральное правительство освободить от обязательного 14-дневного карантина хоккеистов, въезжающих в страну. Кенни сослался на исключение, сделанное правительством США на прошлой неделе.
«22 мая правительство США допустило исключение, которое позволит въезд на территорию США профессиональных спортсменов, персоналу и руководству лиги. Аналогичное освобождение от канадского правительства необходимо, чтобы заявка Эдмонтона на проведение матчей плей-офф НХЛ была удовлетворена. Правительство Альберты считает, что существуют эффективные стратегии для снижения любого риска в нашей провинции, если будет предоставлено такое исключение», — заявил Кенни.
Согласно заявлениям вице-комиссара НХЛ Билла Дэйли, лига очень хочет провести матчи в одном из канадских городов, но если обязательный 14-дневный карантин на территории Канады для хоккеистов не будет отменён, то это будет невозможно.
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