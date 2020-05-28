Ласьков: кропотливо готовили обмен Плотникова, итоговый вариант – лишь одна из комбинаций

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал переход в уральский клуб нападающего Сергея Плотникова.
«Мы долго и кропотливо готовили этот обмен, при ведении переговоров было несколько различных комбинаций, и наш итоговый вариант – лишь одна из них. Некоторых ребят мы сохранили, кого-то пришлось отдать, но именно такие условия устроили оба клуба. Мы несомненно благодарны Егору Спиридонову и Савелию Ольшанскому за работу в системе нашего клуба и желаем парням удачи в продолжении спортивной карьеры.
Что касается Владимира Бутузова, то в данном случае так сложилось, что он стал частью этого соглашения, но такова жизнь профессионального хоккеиста. У Егора Замулы действующий контракт с «Филадельфией», а Денис Смирнов играет за команду университета Пенсильвании. Так что выгода от того, что такой мастер, как Сергей Плотников, ближайшие два года будет выступать в «Металлурге», неоспорима», — цитирует Ласькова пресс-служба «Магнитки».
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