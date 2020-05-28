Источник: нападающие Карпов, Каблуков и Швырёв продолжат карьеру в «Магнитке»

«Амур» расторгнет контракты с нападающими Ильёй Каблуковым и Максимом Карповым, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Оба хоккеиста продолжат карьеру в магнитогорском «Металлурге», а ещё одним новичком уральского клуба должен стать форвард Игорь Швырёв.
Карпов и Каблуков стали игроками «Амура» в результате обмена со СКА. В ближайшее время хабаровский клуб за денежную компенсацию, полученную по обмену Сергея Плотникова, расторгнет контракты с Карповым и Каблуковым. После этого уже на правах неограниченно свободных агентов хоккеисты заключат контракты с «Магниткой».
В минувшем сезоне 28-летний Карпов принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил восемь шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности "+9" и шести минутах штрафного времени. Карпов проводил на льду чуть больше 13 минут в матче. В плей-офф хоккеист сыграл три матча и не набрал очков.
32-летний Каблуков в минувшем сезоне КХЛ провёл 48 матчей и отметился тремя результативными передачами.
21-летний Швырёв выступал в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Колорадо Эвеланш». В 49 матчах Швырёв записал на свой счёт 9 (6+3) очков при показателе полезности "-4" и 12 минутах штрафного времени.
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