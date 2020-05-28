Карпов: СКА – настоящая хоккейная семья. Было здорово являться частью такой мощной команды

Нападающий «Амура» Максим Карпов поблагодарил СКА и болельщиков за время, проведённое в Санкт-Петербурге.
«Три сезона в СКА – довольно серьёзный срок, за это время запомнилось очень много хорошего. Было здорово быть частью такой мощной команды. Жаль, что не удалось побороться за Кубок Гагарина до конца в этом году – мы были на сто процентов готовы побеждать. У нас всегда был отличный коллектив, думаю, что он таким и останется – здесь не составит труда быстро адаптироваться, СКА – настоящая хоккейная семья, и круто, что я был её частью всё это время.
Хочу сказать большое спасибо клубу, руководству, персоналу, болельщикам, которые поддерживали и продолжают поддерживать СКА. Я сам изнутри прочувствовал, когда был на одном из матчей на фан-секторе, что Ледовый за своих горой, и это действительно впечатляет. Удачи Петербургу, ещё увидимся в Ледовом!» — цитирует Карпова пресс-служба СКА.
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