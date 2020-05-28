Форвард «Амура» Илья Каблуков подвёл итог семилетнего этапа карьеры в СКА

Нападающий «Амура» Илья Каблуков поблагодарил СКА и болельщиков за время, проведённое в Санкт-Петербурге.

«Семь лет в СКА – значительный и, конечно, счастливый отрезок карьеры. Когда в сезоне-2013/2014 я пришёл в команду, говорил, что хочу бороться за Кубок Гагарина, и дважды нам удалось его выиграть. Безусловно, решающие матчи в Казани и Магнитогорске забыть невозможно, как и встречи в аэропорту, и чемпионские парады в центре Петербурга.

Хочу поблагодарить за эти победы всех тренеров, которые работали в СКА, руководство клуба, пригласившее меня в Петербург, и своих партнёров, без которых завоевать трофеи было бы нереально. Из СКА я попал в сборную, получил возможность сыграть на Олимпиаде. Олимпийское золото – вершина для любого спортсмена, и эта победа останется с нами навсегда.

Огромное спасибо всем «армейским» болельщикам – не могу вспомнить ни одного матча в Ледовом, когда на трибунах не было аншлага. Это действительно очень важно для игроков – в такой хоккейной атмосфере играть очень здорово. Сейчас в СКА созданы отличные условия для развития игроков, и я хочу пожелать всем, кто будет играть в Петербурге, выкладываться и сражаться за команду и город так же, как это старались делать мы. Всем спасибо и удачи!» — цитирует Каблукова пресс-служба СКА.

В составе «армейского» клуба Илья провёл семь сезонов, стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. 32-летний Каблуков в минувшем сезоне КХЛ провёл 48 матчей и отметился тремя результативными передачами.