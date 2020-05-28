Фолиньо: начнётся драка, если я не смогу видеть свою семью во время плей-офф

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо прокомментировал стратегию НХЛ по возвращению к игре после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

«Во всём мире сейчас происходит нечто большее, чем хоккей. Но если у нас есть шанс сыграть, то давайте им воспользуемся, потому что мы в долгу перед своими болельщиками. Другое дело, что если кто-то скажет мне, что во время плей-офф я не смогу видеть свою семью, то в какой-то момент начнётся драка. Лично я оставлю свою семью в Садбери, провинция Онтарио, пока не будет безопасным вернуться.

Надеюсь, что лига найдёт адекватную систему для членов семей. Предположу, что это будет специальный режим посещений, что их тоже нужно будет проверять, тестировать. Но семьи обязательно должны присутствовать в городах, где будут проходить матчи. В конце концов, все мы просто люди», — приводит слова Фолиньо пресс-служба клуба.