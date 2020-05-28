Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фолиньо: начнётся драка, если я не смогу видеть свою семью во время плей-офф

Фолиньо: начнётся драка, если я не смогу видеть свою семью во время плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо прокомментировал стратегию НХЛ по возвращению к игре после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

«Во всём мире сейчас происходит нечто большее, чем хоккей. Но если у нас есть шанс сыграть, то давайте им воспользуемся, потому что мы в долгу перед своими болельщиками. Другое дело, что если кто-то скажет мне, что во время плей-офф я не смогу видеть свою семью, то в какой-то момент начнётся драка. Лично я оставлю свою семью в Садбери, провинция Онтарио, пока не будет безопасным вернуться.

Надеюсь, что лига найдёт адекватную систему для членов семей. Предположу, что это будет специальный режим посещений, что их тоже нужно будет проверять, тестировать. Но семьи обязательно должны присутствовать в городах, где будут проходить матчи. В конце концов, все мы просто люди», — приводит слова Фолиньо пресс-служба клуба.

Дубник — о продолжении сезона: как долго игроки будут согласны жить в таких условиях?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020