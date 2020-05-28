В «твиттере» СКА опубликованы прощальные ролики, посвящённые обмену Каблукова и Карпова
Пресс-служба СКА в официальном «твиттере» опубликовала ролики, посвящённые форвардам Максиму Карпову и Илье Каблукову, которых в это межсезонье обменяли в хабаровский «Амур».
«151 матч, 66 очков – #ХищныйКарп три сезона забивал и отдавал за СКА. Спасибо за все, Макс!» — сказано в ролике, посвящённом уходу Карпова.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.
«Семь сезонов в СКА для Ильи «Кто чемпионы?!» Каблукова – это два Кубка Гагарина, чемпионство страны, тот самый пас на Торесена в овертайме шестого матча с ЦСКА, олимпийское золото и ещё много-много эмоций и достижений. Спасибо за это время, Илья!» — сказано в ролике, посвящённом уходу Каблукова.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.
Форвард «Амура» Илья Каблуков подвёл итог семилетнего этапа карьеры в СКА
- 28 мая 2020
-
14:16
-
14:00
-
13:54
-
13:35
-
13:16
-
13:00
-
12:45
-
12:32
-
12:15
-
12:05
-
11:55
-
11:37
-
11:30
-
11:10
-
11:05
-
10:36
-
10:14
-
10:05
-
09:36
-
09:25
-
09:00
-
08:46
-
00:40
- 27 мая 2020
-
23:58
-
23:29
-
22:59
-
22:08
-
21:39
-
21:28
-
20:51
-
20:27
-
20:11
-
19:57
-
19:32
-
19:06
Партнерский контент