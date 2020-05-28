В «твиттере» СКА опубликованы прощальные ролики, посвящённые обмену Каблукова и Карпова

Пресс-служба СКА в официальном «твиттере» опубликовала ролики, посвящённые форвардам Максиму Карпову и Илье Каблукову, которых в это межсезонье обменяли в хабаровский «Амур».

«151 матч, 66 очков – #ХищныйКарп три сезона забивал и отдавал за СКА. Спасибо за все, Макс!» — сказано в ролике, посвящённом уходу Карпова.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.

«Семь сезонов в СКА для Ильи «Кто чемпионы?!» Каблукова – это два Кубка Гагарина, чемпионство страны, тот самый пас на Торесена в овертайме шестого матча с ЦСКА, олимпийское золото и ещё много-много эмоций и достижений. Спасибо за это время, Илья!» — сказано в ролике, посвящённом уходу Каблукова.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.