Deadspin: переименуйте уже «Ришар Трофи» в честь Овечкина!

Обозреватель издания Deadspin Сэм Фелс предложил переименовать приз НХЛ лучшему снайперу регулярного чемпионата в честь Александра Овечкина. Россиянин выиграл «Морис Ришар Трофи» в девятый раз, так как регулярный чемпионат сезона-2019/2020 не будет доигран.

«Переименуйте уже «Ришар Трофи» в честь Александра Овечкина! Никто не приблизится к Овечкину в этом споре. Уэйн Гретцки и сам Морис Ришар лидировали по голам только пять раз, Марио делал это трижды. Единственный, кто хоть как-то составляет конкуренцию Александру, — это Фил Эспозито, у которого шесть таких титулов. В день, когда Овечкин завершит карьеру, приз лучшему снайперу должен быть переименован в его честь. Конечно, канадские болельщики и канадские СМИ взорвутся фейерверком при мысли о том, что награда НХЛ будет названа в честь русского игрока, но Овечкину не надо доказывать, что он величайший снайпер в истории НХЛ, потому что он таковым и является.



Что касается погони за рекордом Гретцки, то коронавирус осложнил её. Несыгранные 14 матчей регулярного чемпионата отняли у Овечкина 9-10 голов. Добавьте к этому 116 матчей, не сыгранных из-за локаутов, что при карьерном темпе 0,61 гола за матч дало бы ещё 70 шайб. Прибавьте их к нынешнему результату и получите 786 голов вместо имеющихся 706. Получится, что Овечкин отставал бы от Гретцки лишь на 108 голов, и это в 34 года! Оставшуюся дистанцию он преодолел бы за три сезона, но сейчас он отстаёт на 188 шайб, а это четыре или пять лет работы», — отметил Фелс.