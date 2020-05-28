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Вайсфельд: продление Ткачёва — правильное решение и для игрока, и для его клуба

Вайсфельд: продление Ткачёва — правильное решение и для игрока, и для его клуба
Хоккей / КХЛ 0

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта форварда Владимира Ткачёва с питерским СКА.

«Это, на мой взгляд, правильное решение для обеих сторон – и для игрока, и для его клуба. Если не СКА, до, допустим, НХЛ. Но сейчас говорить Ткачёву о выступлении в НХЛ смысла нет. При всём уважении к хоккеисту на сегодняшний день он не является игроком статуса сильнейшей лиги мира. Не факт, что он по приезде сразу бы пробился в основной состав.

Так что, я думаю, он принял правильное решение, во-первых, с финансовой точки зрения, а во-вторых, если у него есть желание всё же поехать в НХЛ, то за эти два года он может серьёзно прибавить и уже тогда ехать. Не стоит забывать и об Олимпиаде, до которой чуть больше полутора лет», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

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