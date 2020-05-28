Экс-тренер молодёжной сборной России Куликов сменил Мохорича в «Торпедо»

Известный тренер Владимир Куликов назначен тренером вратарей «Торпедо», сообщается на сайте нижегородского клуба. Российский специалист в этой должности заменил словенского специалиста Клемена Мохорича, который продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге».

Куликов, выступавший на позиции голкипера, является воспитанником московского ЦСКА. В российских чемпионатах он также защищал цвета челябинского «Трактора», подмосковного «Витязя». Был задрафтован клубом НХЛ «Торонто», в системе которого отыграл один сезон.

По окончании игровой карьеры Куликов начал тренерскую деятельность, на протяжении шести лет работал в тренерском штабе молодёжной сборной России. Национальную команду Куликов покинул, уступив место Николаю Хабибулину.