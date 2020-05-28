Харламов: в системе «Торпедо» у Дробина будут все возможности, чтобы прогрессировать

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал подписание контракта с 19-летним нападающим Алексеем Дробиным.

«Мы очень довольны подписанием контракта с Алексеем Дробиным. Это молодой игрок с хорошим будущим, способный играть во всех трёх командах нашей клубной системы. Рассчитываем, что он сможет закрыть одну из позиций «лимитчика».



Несмотря на габариты, он умеет доставлять массу неприятностей соперникам за счёт своей настырности, хорошей спортивной агрессии, голевого чутья. Свои бомбардирские способности, которые Алексей демонстрировал в молодёжном и юношеском хоккее, он уже успел подтвердить и на уровне КХЛ.



Уверен, что в нашей клубной системе у него будут все возможности для того, чтобы раскрываться и прогрессировать», – цитирует Харламова пресс-служба «Торпедо».