Президент «Бостона»: у нас есть незавершённое дело. Наша цель — Кубок Стэнли

Президент «Бостон Брюинз» Кэм Нили поделился мнением о принятом плане розыгрыша плей-офф с участием 24 команд.

«Наши ребята понимают, что у них есть законный шанс хорошо выступить и далеко зайти в плей-офф. Понятно, что наша главная цель — завоевать Кубок Стэнли. Она меняться не будет. Исходя из разговоров с ребятами, могу сказать, что они с нетерпением ждут шанса реализовать себя.

Если посмотреть на то, где мы были после поражения в седьмом матче финала и где оказались на момент паузы, то это многое говорит о команде и игроках, о том, как они готовились в межсезонье и работали весь год. Они всегда смотрели на это так: «У нас есть незавершённое дело». Полагаю, они по-прежнему так думают. После начала сезона не было времени на раскачку. Сейчас будет нечто похожее. Вбросили шайбу и поехали.

У нас были укороченные сезоны, будь то локауты или забастовки, и обладатели Кубка Стэнли всегда определялись. Я не помню, чтобы напротив тех чемпионств стояли звёздочки. Не вижу, чем нынешняя ситуация отличается. Если нам предстоит сыграть четыре раунда и победить соперников, то напротив имени обладателя Кубка Стэнли не имеет смысла ставить звёздочку», — приводит слова Нили пресс-служба НХЛ.