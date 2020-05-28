Президент «Бостона»: у нас есть незавершённое дело. Наша цель — Кубок Стэнли

Президент «Бостон Брюинз» Кэм Нили поделился мнением о принятом плане розыгрыша плей-офф с участием 24 команд.
«Наши ребята понимают, что у них есть законный шанс хорошо выступить и далеко зайти в плей-офф. Понятно, что наша главная цель — завоевать Кубок Стэнли. Она меняться не будет. Исходя из разговоров с ребятами, могу сказать, что они с нетерпением ждут шанса реализовать себя.
Если посмотреть на то, где мы были после поражения в седьмом матче финала и где оказались на момент паузы, то это многое говорит о команде и игроках, о том, как они готовились в межсезонье и работали весь год. Они всегда смотрели на это так: «У нас есть незавершённое дело». Полагаю, они по-прежнему так думают. После начала сезона не было времени на раскачку. Сейчас будет нечто похожее. Вбросили шайбу и поехали.
У нас были укороченные сезоны, будь то локауты или забастовки, и обладатели Кубка Стэнли всегда определялись. Я не помню, чтобы напротив тех чемпионств стояли звёздочки. Не вижу, чем нынешняя ситуация отличается. Если нам предстоит сыграть четыре раунда и победить соперников, то напротив имени обладателя Кубка Стэнли не имеет смысла ставить звёздочку», — приводит слова Нили пресс-служба НХЛ.
- 28 мая 2020
-
17:23
-
16:45
-
16:25
-
16:00
-
15:25
-
15:10
-
14:45
-
14:16
-
14:00
-
13:54
-
13:35
-
13:16
-
13:00
-
12:45
-
12:32
-
12:15
-
12:05
-
11:55
-
11:37
-
11:30
-
11:10
-
11:05
-
10:36
-
10:14
-
10:05
-
09:36
-
09:25
-
09:00
-
08:46
-
00:40
- 27 мая 2020
-
23:58
-
23:29
-
22:59
-
22:08
-
21:39