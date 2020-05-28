Дроздов: если «Динамо» Мн не будет в КХЛ, то белорусский хоккей многое потеряет

Бывший нападающий минского «Динамо» Иван Дроздов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в белорусском клубе.
«Это не вопрос игроков. Хоккеисты должны только тренироваться и играть. И опасений такие разговоры не вызывают, потому что уже было подтверждение, что «Динамо» продолжит выступать в КХЛ. Лично я тоже хочу, чтобы так было. Если «Динамо» не будет в лиге, то весь белорусский хоккей многое потеряет, пострадает его имидж. И сборной будет тяжелее. Так что однозначно нужно сохранять место в КХЛ.
Будет новый сезон, новая команда. Всё совсем по-другому. Если сегодня команда финишировала последней в КХЛ, что, она потом не может попасть в плей-офф? Всё это ерунда. Нужно выходить на лёд готовыми, стараться, биться в каждом матче. И тогда можно достичь всего, в том числе места в плей-офф», — приводит слова Дроздова by.tribuna.com.
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