«Ванкувер» может провести тренировочный лагерь в США

Тренировочный лагерь «Ванкувер Кэнакс» перед возобновлением сезона Национальной хоккейной лиги может пройти в США. Об этом сообщил генеральный менеджер канадского клуба Джим Беннинг в интервью TSN.
В марте правительство Канады приняло решение о закрытии границ из-за распространения коронавируса. При этом все, кому разрешён въезд в страну, должны находиться на карантине в течение двух недель.
Ожидается, что тренировочный лагерь начнётся не раньше июля, сезон должен возобновиться в конце июля — начале августа. Регулярный чемпионат НХЛ, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, решили не доигрывать. Сезон возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, в котором будут участвовать 24 клуба вместо привычных 16.
Согласно предложенному формату возобновления сезона «Ванкувер» должен будет провести серию до трёх побед с «Миннесотой Уайлд».
- 28 мая 2020
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