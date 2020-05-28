«Ванкувер» может провести тренировочный лагерь в США

Тренировочный лагерь «Ванкувер Кэнакс» перед возобновлением сезона Национальной хоккейной лиги может пройти в США. Об этом сообщил генеральный менеджер канадского клуба Джим Беннинг в интервью TSN.

В марте правительство Канады приняло решение о закрытии границ из-за распространения коронавируса. При этом все, кому разрешён въезд в страну, должны находиться на карантине в течение двух недель.

Ожидается, что тренировочный лагерь начнётся не раньше июля, сезон должен возобновиться в конце июля — начале августа. Регулярный чемпионат НХЛ, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, решили не доигрывать. Сезон возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, в котором будут участвовать 24 клуба вместо привычных 16.

Согласно предложенному формату возобновления сезона «Ванкувер» должен будет провести серию до трёх побед с «Миннесотой Уайлд».