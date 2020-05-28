Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА подписал новый контракт с Дальбеком

ЦСКА подписал новый контракт с Дальбеком
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб ЦСКА подписал новое соглашение с защитником Класом Дальбеком, информирует официальный сайт столичных «армейцев». Контракт рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

В минувшем сезоне 28-летний защитник провёл за ЦСКА 52 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив одну шайбу и сделав шесть результативных передач при показателе полезности «+22». В плей-офф Дальбек принял участие в трёх матчах и набрал 1 (0+1) балл за результативность при показателе «+1».

За ЦСКА Дальбек выступает с сезона-2018/2019. В общей сложности за карьеру в лиге Клас принял участие в 130 матчах, в которых забросил 3 шайбы и сделал 18 результативных передач. Ранее шведский защитник помог «армейцам» завоевать Кубок Гагарина.

Есмантович — о будущем Калинина: ЦСКА не хочет переподписать контракт на новых условиях
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020