ЦСКА подписал новый контракт с Дальбеком

Хоккейный клуб ЦСКА подписал новое соглашение с защитником Класом Дальбеком, информирует официальный сайт столичных «армейцев». Контракт рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

В минувшем сезоне 28-летний защитник провёл за ЦСКА 52 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив одну шайбу и сделав шесть результативных передач при показателе полезности «+22». В плей-офф Дальбек принял участие в трёх матчах и набрал 1 (0+1) балл за результативность при показателе «+1».

За ЦСКА Дальбек выступает с сезона-2018/2019. В общей сложности за карьеру в лиге Клас принял участие в 130 матчах, в которых забросил 3 шайбы и сделал 18 результативных передач. Ранее шведский защитник помог «армейцам» завоевать Кубок Гагарина.