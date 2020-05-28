НХЛ требуется больше времени, чтобы обсудить допуск Романова к плей-офф

Известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер рассказал про планы Национальной хоккейной лиги отодвинуть дедлайн по подписанию новых контрактов.



«НХЛ и профсоюз игроков собираются отодвинуть дедлайн, разрешающий подписывать контракты с новыми игроками, на один месяц. Сторонам требуется больше времени, чтобы обсудить вопрос о праве новичков, вроде Александра Романова, сыграть за новые клубы уже в плей-офф сезона-2019/2020», — написал Дрегер в «Твиттере».



20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах за ЦСКА, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности "+21" и 14 минутах штрафа. В плей-офф россиянин провёл четыре матча, не отметившись результативными действиями.

Бержевен — о контракте Романова: решение принимает не только НХЛ, но и профсоюз игроков