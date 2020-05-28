Главу Федерации хоккея США могут уволить. Его обвиняют в покрывании домогательств

Глава Федерации хоккея США Джон Смит стал фигурантом расследования, проводимого Центром безопасного спорта США.



Чиновник обвиняется в том, что на протяжении многих лет не давал ход жалобам на тренера любительской лиги Тома Адрахтаса. Сейчас дело Адрахтаса расследует полиция, ему вменяют изнасилование нескольких молодых игроков. По сообщениям нескольких коллег Смита, тот отлично знал о репутации Адрахтаса и регулярно получал на тренера жалобы, на которые не обращал внимания и не применял никаких санкций.



Смит возглавил Федерацию хоккея США в июне 2015 года. Ранее функционер трудился в исполнительном комитете организации, сперва секретарём, а затем в качестве казначея, также он работал в совете по молодёжи.