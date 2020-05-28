Линус Юханссон: русский язык очень крут, надеюсь его освоить
Новичок хоккейного клуба «Сочи» Линус Юханссон рассказал, с кем советовался перед подписанием контракта с черноморской командой.
«Общался с Мальте Стрёмваллем, когда мы вместе тренировались в составе сборной Швеции. Он позитивно отзывался о Сочи — и о городе, и о команде. Сказал, в таком коллективе приятно играть в хоккей. Можно сказать, Мальте помог подписанию наших с Маркусом Нильссоном контрактов. Очень благодарен ему за это.
Планирую ли выучить хотя бы пару словом на русском? Сейчас подумываю над тем, чтобы начать брать уроки русского языка, как только прилечу в Сочи. Русский язык очень крутой. Надеюсь, что смогу быстро его освоить», — цитирует форварда Линуса Юханссона официальный сайт «Сочи».
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