Хоккеисты «Тампа-Бэй» сняли забавное видео про возобновление сезона

Хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» сняли забавное видео, посвящённое новости о возобновлении сезона-2019/2020. В съёмках приняли участие российские хоккеисты «молний» Андрей Василевский и Михаил Сергачёв.
Посмотреть видео можно в аккаунте Алекса Киллорна в «Твиттере».
Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды, параллельно круговому турниру, проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам своих конференций, далее розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.
- 28 мая 2020
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