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Егор Соколов: вернусь в Россию, только если не останется другого выбора

Егор Соколов: вернусь в Россию, только если не останется другого выбора
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий клуба Юниорской лиги Квебека «Кейп-Бретон Иглз» Егор Соколов рассказал, что не хочет возвращаться в Россию.

«Права на меня принадлежат «Автомобилисту». Меня звали в Екатеринбург в прошлом году после сезона. Я ответил напрямую, что, если у меня останется только один выбор — ехать в Россию, то я поеду. А если у меня будет какой-то минимальный шанс в Северной Америке, я буду за него бороться. «Автомобилист» возглавил североамериканец Билл Питерс? Нет, все равно не заинтересован. После этого молодёжного чемпионата мира они поняли, что у меня есть какое-то продвижение. И мне даже не стали звонить.

Моя перспектива? Мне сейчас 19 лет, и я все еще могу пройти через драфт новичков. Общался со своим агентом, и он сказал, что у меня 99,9% шансов попасть на драфт. Вот этого и жду. А потом мне нужно подписывать контракт в Северной Америке — и ждать, когда начнется сезон в АХЛ. Там уже пробиваться наверх. Деньги для меня вообще не главное. Мне только 19 лет. У меня все деньги впереди», — цитирует Соколова «Матч ТВ».

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