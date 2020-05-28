Егор Соколов: вернусь в Россию, только если не останется другого выбора

Нападающий клуба Юниорской лиги Квебека «Кейп-Бретон Иглз» Егор Соколов рассказал, что не хочет возвращаться в Россию.
«Права на меня принадлежат «Автомобилисту». Меня звали в Екатеринбург в прошлом году после сезона. Я ответил напрямую, что, если у меня останется только один выбор — ехать в Россию, то я поеду. А если у меня будет какой-то минимальный шанс в Северной Америке, я буду за него бороться. «Автомобилист» возглавил североамериканец Билл Питерс? Нет, все равно не заинтересован. После этого молодёжного чемпионата мира они поняли, что у меня есть какое-то продвижение. И мне даже не стали звонить.
Моя перспектива? Мне сейчас 19 лет, и я все еще могу пройти через драфт новичков. Общался со своим агентом, и он сказал, что у меня 99,9% шансов попасть на драфт. Вот этого и жду. А потом мне нужно подписывать контракт в Северной Америке — и ждать, когда начнется сезон в АХЛ. Там уже пробиваться наверх. Деньги для меня вообще не главное. Мне только 19 лет. У меня все деньги впереди», — цитирует Соколова «Матч ТВ».
Ранее 17-летний юниор Юусо Аалтонен показал, как повторил трюк легендарного Петера Форсберга.
- 28 мая 2020
-
22:19
-
21:59
-
21:47
-
21:30
-
20:58
-
20:36
-
20:10
-
19:46
-
19:36
-
19:27
-
18:58
-
18:48
-
18:18
-
18:04
-
17:43
-
17:23
-
16:45
-
16:25
-
16:00
-
15:25
-
15:10
-
14:45
-
14:16
-
14:00
-
13:54
-
13:35
-
13:16
-
13:00
-
12:45
-
12:32
-
12:15
-
12:05
-
11:55
-
11:37
-
11:30