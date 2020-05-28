Егор Соколов: Путин — большое имя для канадцев. Спрашивают, как мы в России живём

Нападающий клуба Юниорской лиги Квебека «Кейп-Бретон Иглз» Егор Соколов рассказал, как в Канаде относятся к россиянам.
«Думаю, канадцы боятся русских. Шучу, но речь о политике. Есть стереотип о русской мафии. Владимир Путин для них — большое имя. Многие ребята в команде постоянно спрашивают, как мы в России живем. Подшучивают и требуют: «Сокол, ты только русскую мафию на меня не наводи». А я им всегда говорил, что Путин хороший президент и он вам не сделает ничего плохого. Если вы ничего плохого не сделаете нам.
Когда играешь в юниорской канадской лиге, тут принято жить по семьям. Мне с моей семьёй повезло. Очень душевные люди! И скажу хоккеистам, которые пойдут по моему пути: не надо бояться, что попадёшь в чужую семью. Люди в Канаде очень добрые и душевные. Русских они принимают с большой любовью», — цитирует Соколова «Матч ТВ».
- 28 мая 2020
-
23:13
-
22:55
-
22:19
-
21:59
-
21:47
-
21:30
-
20:58
-
20:36
-
20:10
-
19:46
-
19:36
-
19:27
-
18:58
-
18:48
-
18:18
-
18:04
-
17:43
-
17:23
-
16:45
-
16:25
-
16:00
-
15:25
-
15:10
-
14:45
-
14:16
-
14:00
-
13:54
-
13:35
-
13:16
-
13:00
-
12:45
-
12:32
-
12:15
-
12:05
-
11:55