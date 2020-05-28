Егор Соколов: Путин — большое имя для канадцев. Спрашивают, как мы в России живём

Нападающий клуба Юниорской лиги Квебека «Кейп-Бретон Иглз» Егор Соколов рассказал, как в Канаде относятся к россиянам.



«Думаю, канадцы боятся русских. Шучу, но речь о политике. Есть стереотип о русской мафии. Владимир Путин для них — большое имя. Многие ребята в команде постоянно спрашивают, как мы в России живем. Подшучивают и требуют: «Сокол, ты только русскую мафию на меня не наводи». А я им всегда говорил, что Путин хороший президент и он вам не сделает ничего плохого. Если вы ничего плохого не сделаете нам.



Когда играешь в юниорской канадской лиге, тут принято жить по семьям. Мне с моей семьёй повезло. Очень душевные люди! И скажу хоккеистам, которые пойдут по моему пути: не надо бояться, что попадёшь в чужую семью. Люди в Канаде очень добрые и душевные. Русских они принимают с большой любовью», — цитирует Соколова «Матч ТВ».

Егор Соколов: вернусь в Россию, только если не останется другого выбора