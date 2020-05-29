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«Что может быть милее?». Первая совместная фотография сыновей Овечкина

«Что может быть милее?». Первая совместная фотография сыновей Овечкина
Хоккей / НХЛ 0

Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, показала первую совместную фотографию своих сыновей Сергея и Ильи. Напомним, Илья Овечкин родился 27 мая 2020 года. Старший сын появился на свет 18 августа 2018 года.

«А мы уже дома☺️❤️ Ну что может быть милее?», — подписала фото Анастасия.

Посмотреть фото можно в аккаунте Анастасии Шубской в «Инстаграме».

Несколько дней назад Овечкин в девятый раз за карьеру выиграл «Морис Ришар Трофи», как лучший снайпер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в активе россиянина было 48 шайб, он разделил награду с нападающим «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.

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