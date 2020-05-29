Тэллон — о встрече с «Айлендерс» в плей-офф: «Флориде» нужно сыграть в лучший хоккей

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон поделился ожиданиями от встречи с «Нью-Йорк Айлендерс» в предварительном этапе плей-офф.



«Нет никакого секрета в том, что у „Айлендерс“ великолепно управляемая и отлично подготовленная команда. Это означает, что мы должны играть в свой лучший хоккей в каждой смене. Соперник очень дисциплинирован, поэтому и мы не можем позволить себе срываться. Наши первые два матча против них закончились с разницей в одну шайбу, а в третьем мы уступили 1:3 из-за гола в пустые ворота. Так что мы вполне сравнимы по классу, нам просто нужно быть терпеливыми, трудиться и не допускать провальных отрезков. В матчах такого типа нельзя допускать ошибки», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.