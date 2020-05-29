Фаворит драфта НХЛ Лафренье может начать следующий сезон в Европе

Фаворит драфта НХЛ — 2020 Алексис Лафренье может начать следующий сезон в Европе, сообщил инсайдер TSN Боб Маккензи. Это связано с тем, что 18-летний нападающий сможет начать играть в НХЛ только с сезона-2020/2021, старт которого, вероятно, будет отложен до зимы.

«Где Лафренье будет играть осенью, если сезон НХЛ не начнётся до января, а драфт не будет проведён до октября или ноября? Будет ли вообще играть CHL? Станет ли вариантом АХЛ? Мы пока не знаем. Но я могу сказать одно: его агент держит на столе все варианты. В том числе будет выясняться, будут ли в сентябре и октябре проводиться чемпионаты в Европе», – заявил Маккензи.

Ранее стало известно, что НХЛ запланировала проведение первого этапа драфт-лотереи на 26 июня. При этом по-прежнему неизвестно, когда состоится сам драфт. В минувшем сезоне Лафренье набрал 112 (35+77) очков в 52 матчах QMJHL и выиграл чемпионат мира в составе молодёжной сборной Канады.