Лебрюн: семь клубов НХЛ, завершившие сезон, получили право совершать обмены друг с другом

Инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн сообщил, что семь клубов Национальной хоккейной лиги, уже завершивших нынешний сезон, имеют право совершать обмены друг с другом.
Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
После официального заявления комиссара НХЛ Гэри Беттмена о возобновлении сезона в формате плей-офф перечисленные клубы теперь могут совершать трейды между собой. Обычно в апреле такую возможность получали 15 клубов, которые не пробивались в плей-офф из 16 команд.
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