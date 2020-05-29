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Новый фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ получил название «Силвер Найтс». Он будет играть в Неваде

Новый фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ получил название «Силвер Найтс». Он будет играть в Неваде
Хоккей / НХЛ 0

У «Вегас Голден Найтс» появится новый фарм-клуб в АХЛ. В официальном «твиттере» клуба были представлены название и логотип новой команды, которая начнёт выступление в лиге с сезона-2020/2021.

Клуб АХЛ будет базироваться в городе Хендерсон, штат Невада, с населением 310 тысяч человек. Называться он будет «Силвер Найтс». На логотипе команды изображён боевой рыцарский конь. Выбор символа команды связан с тем, что в Неваде обитает самая большая в США популяция диких лошадей.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Силвер Найтс».

В Хендерсоне уже планируется строительство новой арены для «Силвер Найтс», но в ближайшее время команда будет выступать в городе Парадайс на «Орлеанс Арене» вместимостью 7700 мест. Ранее фарм-клубом «Вегаса» в АХЛ выступала команда «Чикаго Вулвз».

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