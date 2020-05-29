Айкел — о невыходе «Баффало» в плей-офф: расстроен и по горло сыт поражениями

Капитан «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел прокомментировал официальное завершение сезона для своей команды. «Клинки» не сыграют в плей-офф НХЛ в девятый раз подряд, в том числе пятый подряд после появления в команде Айкела.



«Я расстроен и по горло сыт поражениями. Это не та пилюля, которую можно легко проглотить. Последние месяцы были тяжёлыми, как и последние пять лет. Я хочу выигрывать каждый раз, когда выхожу на лёд. Я хочу выиграть Кубок Стэнли каждый раз, когда мы начинаем новый сезон.

В этой ситуации многие команды продолжат играть. Они думали, что у них ничего не выйдет, а теперь получат ценный опыт. Мы не в их числе. И это только усиливает разочарование. Мы не смогли попасть в плей-офф из 24 команд. При этом наша цель в начале сезона была не в том, чтобы попасть в число лучших 24 команд. Мы стремились попасть в плей-офф из 16 команд», – цитирует Айкела пресс-служба НХЛ.