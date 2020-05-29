Экс-голкипер «Витязя» Ортио заключил контракт с «Барысом». На его счету один гол в КХЛ
Финский голкипер Йони Ортио заключил контракт с «Барысом», сообщается в официальном «твиттере» Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне 29-летний голкипер играл в Швейцарии за «Цюрих». Финский вратарь принял участие в 21 матче регулярного чемпионата, пропуская в среднем за матч 2,38 шайбы и отражая 91,7% бросков.
В сезоне-2018/2019 Йони дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, отыграв чемпионат за «Витязь». В подмосковном клубе Ортио сыграл 55 матчей, в которых одержал 24 победы при коэффициенте надёжности 2,58 и проценте отражённых бросков 92,1. Финский голкипер вошёл в историю КХЛ, отметившись заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с «Трактором».
Ортио — четвёртый голкипер в истории КХЛ, отметившийся голом
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