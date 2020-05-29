Гендиректор «Трактора»: уверены, что Авцин справится со всеми поставленными задачами

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал заключение нового контракта с нападающим Александром Авциным.

«Александр Авцин хорошо проявил себя в матчах за «Трактор» в прошлом сезоне, добавив команде агрессии и мощи. Он устраивает нас и как хоккеист, и как человек, что немаловажно для построения правильного микроклимата в коллективе. На льду мы рассматриваем Авцина под определённую роль, хорошо знаем его сильные стороны и уверены, что он справится со всеми поставленными задачами», — цитирует Савина пресс-служба «Трактора».

Минувший регулярный чемпионат 29-летний Авцин начинал в нижнекамском «Нефтехимике», однако 16 октября клуб расторг контракт с игроком. Вскоре нападающий присоединился к «Трактору». В челябинском клубе Александр провёл 31 матч, забросив пять шайб и сделав девять результативных передач.