Авцин — о новом контракте с «Трактором»: Челябинск был приоритетом для меня

Нападающий «Трактора» Александр Авцин прокомментировал заключение нового контракта с челябинским клубом.
«Я рад подписать с «Трактором» новый контракт. Челябинск был приоритетом для меня. В команде мне комфортно, так что жду с нетерпением начала сборов и регулярного чемпионата. Главное – приносить пользу команде. В плане личных результатов, конечно, есть цели, без этого никуда. Но я предпочитаю их не оглашать», — цитирует Авцина пресс-служба «Трактора».
Минувший регулярный чемпионат 29-летний Авцин начинал в нижнекамском «Нефтехимике», однако 16 октября клуб расторг контракт с игроком. Вскоре нападающий присоединился к «Трактору». В челябинском клубе Александр провёл 31 матч, забросив пять шайб и сделав девять результативных передач.
В общей сложности в сезоне-2019/2020 Авцин принял участие в 41 матче, записав в актив 17 (6+11) очков при показателе полезности "-4" и 67 минутах штрафа.
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