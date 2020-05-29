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Фолиньо — о формате плей-офф: для Кубка Стэнли всё равно нужно выиграть четыре серии

Фолиньо — о формате плей-офф: для Кубка Стэнли всё равно нужно выиграть четыре серии
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо прокомментировал стратегию НХЛ по возвращению к игре после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Напомним, регулярный чемпионат доигран не будет, за Кубок Стэнли сразятся 24 клуба.

«Победитель плей-офф войдёт в историю „со сноской“? Мне сложно с этим примириться. В моём понимании обладатель Кубка Стэнли всегда будет таковым. Этого не отнять. Для того чтобы победить, всё равно надо будет выиграть четыре серии. Потом будет о чём рассказывать. Так что с этим я никак не могу согласиться», — приводит слова Фолиньо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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