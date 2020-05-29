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Айкел: работать с Крюгером — одно удовольствие. Он сохраняет фокус «Баффало»

Айкел: работать с Крюгером — одно удовольствие. Он сохраняет фокус «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Ральфом Крюгером.

«Я скажу, что работать с Ральфом было одним удовольствием. Каждый день он делает для коллектива очень многое. Времена трудные, но он здорово работает, сохраняя наш фокус в нужном месте. Во время карантина мы с ним общались пару раз, и это были приятные беседы.

И всё же, учитывая последние события, я чувствую себя не лучшим образом. Меня это однозначно тяготит», — приводит слова Айкела официальный сайт НХЛ.

Напомним, в плей-офф НХЛ сыграют 24 клуба. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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