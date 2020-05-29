Ортио: я в восторге от возможности играть за «Барыс»

Новичок казахстанского «Барыса» Йони Ортио поделился впечатлениями от перехода в состав клуба из Нур-Султана.



«Очень рад подписать договор и в восторге от возможности играть за „Барыс“. Что помню об игре против „Барыса“? Нам было очень сложно. „Барыс“ – сильная атакующая команда, которая прекрасно действует с шайбой и защищается, как единое целое.



Я не знаком ни с кем из игроков текущего состава. Но, конечно, я довольно часто виделся со многими из них на площадке.



Мне очень приятно видеть всю поддержку и приветствия, которые я получил в социальных сетях. Не могу дождаться начала сезона и возможности выступить перед прекрасными фанатами „Барыса“.



Как провожу время на карантине? Мы проводим всё время дома – в городе Турку, Финляндия. Я много играю в гольф, поддерживаю форму и гуляю с нашими собаками», — цитирует вратаря официальный сайт клуба.

Экс-голкипер «Витязя» Ортио заключил контракт с «Барысом». На его счету один гол в КХЛ