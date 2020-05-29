«Ак Барс» продлил контракты с Дмитрием Воронковым и Артёмом Галимовым на три года

«Ак Барс» подписал новое соглашение с нападающим Дмитрием Воронковым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Контракт рассчитан на три сезона и будет действовать до 30 апреля 2023 года.

В минувшем сезоне 19-летний форвард в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 12 (5+7) очков при показателе полезности «+4» и 29 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф Воронков набрал 2 (1+1) очка при показателе «+1».

Также «Ак Барс» подписал новое двустороннее соглашение с форвардом Артёмом Галимовым сроком на три года.

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» со счётом 4-0 обыграли «Нефтехимик».