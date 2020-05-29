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Защитник «Аризоны» Любушкин: пока не собираюсь возвращаться в КХЛ

Защитник «Аризоны» Любушкин: пока не собираюсь возвращаться в КХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин признался, что не планирует возвращаться в Континентальную хоккейную лигу.

«Освоился ли полностью в НХЛ? Я освоился ещё в прошлом году. В этом сезоне для меня уже особо ничего нового не было. Считаю, что провёл его лучше, чем первый. Что дальше? Дальше жду контракта. Собираюсь ли остаться в НХЛ? Хотелось бы, возвращаться пока не собираюсь. Да, в прессе промелькнули слухи об интересе со стороны «Локомотива», но смысл об этом говорить, раз я хочу продолжить играть здесь?

На какой срок хотел бы продлить контракт? Я бы не хотел совсем длинный. Для меня лучшее – на два, максимум – три года. Что касается руководства, у нас с ним есть взаимопонимание, но пока конкретных переговоров не было. Время не самое подходящее. Тут ведь ещё вопросов много и с потолком зарплат… В общем, подождём», — приводит слова Любушкина «Советский спорт».

Защитник «Аризоны» Любушкин: хотелось бы, чтобы потолок зарплат в КХЛ был побольше
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