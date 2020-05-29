19-летний российский форвард подписал контакт с финским ТПС

Российский нападающий команды студенческой лиги США «Университет Коннектикут» Руслан Исхаков подписал контакт с финским клубом ТПС, информируется на официальном сайте клуба из Турку. Соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем регулярном чемпионате NCAA 19-летний нападающий провёл 32 матча и набрал 21 (9+12) очко при показателе полезности «+9» и 26 минутах штрафного времени. Права в НХЛ на Исхакова принадлежат клубу «Нью-Йорк Айлендерс», который выбрал хоккеиста во втором раунде драфта НХЛ-2018 под общим 43-м номером.
До отъезда за океан Исхаков выступал в системе московского ЦСКА. В сезоне-2017/2018 нападающий провёл 33 матча в МХЛ за клуб «Красная Армия», набрал 30 (6+24) очков при показателе полезности «+9» и двух минутах штрафного времени. Форвард неоднократно вызывался в юниорскую сборную России.
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