Канарейкин: Малкин был лидером «Металлурга», но в хоккее незаменимых нет

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Фёдор Канарейкин поделился воспоминаниями об уходе из клуба в 2006 году нападающего Евгения Малкина.

«Женя покинул команду во время летних сборов в Финляндии несколько неожиданно. Остался там в аэропорту. Но для нас это не стало особым сюрпризом. Все знали, что он просил разрешения улететь в Питтсбург и что со стороны «Металлурга» с ним напрямую общался Виктор Рашников.

Жене предлагали очень хороший контракт. И он был лидером команды. Но следующий сезон ещё раз подтвердил истину, что в хоккее незаменимых нет. Всё решает командный дух. Мы стали чемпионами, потому что создали сильный коллектив. Много было серьёзных травм, однако все бились до конца. Плей-офф мы в четыре защитника доигрывали, но кубок всё же взяли», — приводит слова Канарейкина «Матч ТВ».