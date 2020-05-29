Зубарев: Знарок — честный и открытый человек. Он вдохновляет игроков на победы

Новичок «Спартака» Андрей Зубарев поделился мнением о главном тренере столичного клуба Олеге Знарке.
«Почти все мои командные медали были заработаны с Олегом Валерьевичем. Он прекрасный, честный и открытый человек. В командных видах спорта это всегда приветствуется. Во-вторых, как тренер, очень сильный мотиватор. Вдохновляет игроков своей команды на победы.
Мы работали много-много лет. У нас был разговор и до, и после подписания контракта. Моя роль? Надо делать свою работу и приносить команде пользу. Если совсем просто — надо просто играть хорошо. Это конкретная задача.
Предсезонка? Знаком с его сборами, они правда сложные. Всегда было много беговых упражнений. Может, сейчас что-то изменилось? Подготовлюсь. У меня есть опыт, хотя понимаю, что будет тяжело. Думаю, вся работа на сборах будет идти, как обычно, в приятной атмосфере, и физические нагрузки сможем переносить легче», — приводит слова Зубарева пресс-служба клуба.
- 29 мая 2020
-
22:27
-
21:58
-
21:44
-
21:28
-
20:45
-
20:20
-
20:05
-
19:35
-
19:30
-
19:05
-
18:47
-
18:21
-
18:17
-
17:49
-
17:14
-
16:10
-
15:22
-
15:13
-
15:05
-
14:40
-
14:08
-
14:00
-
13:31
-
13:20
-
13:08
-
13:04
-
12:56
-
12:35
-
12:10
-
11:54
-
11:50
-
11:29
-
11:10
-
10:45
-
10:21