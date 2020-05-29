Зубарев: Знарок — честный и открытый человек. Он вдохновляет игроков на победы

Новичок «Спартака» Андрей Зубарев поделился мнением о главном тренере столичного клуба Олеге Знарке.

«Почти все мои командные медали были заработаны с Олегом Валерьевичем. Он прекрасный, честный и открытый человек. В командных видах спорта это всегда приветствуется. Во-вторых, как тренер, очень сильный мотиватор. Вдохновляет игроков своей команды на победы.

Мы работали много-много лет. У нас был разговор и до, и после подписания контракта. Моя роль? Надо делать свою работу и приносить команде пользу. Если совсем просто — надо просто играть хорошо. Это конкретная задача.

Предсезонка? Знаком с его сборами, они правда сложные. Всегда было много беговых упражнений. Может, сейчас что-то изменилось? Подготовлюсь. У меня есть опыт, хотя понимаю, что будет тяжело. Думаю, вся работа на сборах будет идти, как обычно, в приятной атмосфере, и физические нагрузки сможем переносить легче», — приводит слова Зубарева пресс-служба клуба.