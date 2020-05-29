Теденбю: хотел попробовать сыграть в КХЛ, «Витязь» мне очень подходит
Новичок «Витязя» Маттиас Теденбю поделился эмоциями от перехода в подольский клуб. Шведский хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.
«Почему выбрал «Витязь»? Хотел попробовать сыграть в КХЛ. «Витязь» сделал мне предложение, и это было здорово. Считаю, «Витязь» мне очень подходит.
Сколько шайб будет в этом сезоне? Не ставлю цели. Выхожу на каждый матч с установкой забить гол. Жить в настоящем. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь сыграть ту роль, которая мне подходит. Тогда посмотрим, какая пятёрка мне достанется», — приводит слова Теденбю пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне 30-летний Теденбю набрал 37 (18+19) очков в 48 встречах за «Давос» при показателе полезности "+6".
«Витязь» подписал контракты с Хультстрёмом, Теденбю и Дэнфортом
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