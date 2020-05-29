Любушкин: в НХЛ против любого можно играть и любого можно остановить

Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин поделился впечатлениями от выступления в Национальной хоккейной лиге.
«Трудно ли остановить таких ребят, как Макдэвид и Драйзайтль? Мы всех досконально изучаем. Очень много видео смотрим. Но тем они и хороши, что действуют нестандартно. Хотя против любого можно играть, любого можно остановить. В этом сезоне нам удалось не дать им забросить ни одной шайбы в наши ворота, хотя до этого проиграли — 3:7…. Уж очень быстрые эти ребята.
Но, если честно, в НХЛ против любой команды играть сложно. Вот у меня против «Бостона» не очень-то получается. Я не скажу, что тяжело, но просто игра не клеится. Очень сложная команда, давит постоянно. Чуть расслабился — и тут же получил», — приводит слова Любушкина «Советский спорт».
- 29 мая 2020
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