Белов: хоккей в плей-офф НХЛ будет не такого высокого уровня, как в обычное время

Защитник петербургского СКА Антон Белов поделился своим мнением о принятом плане розыгрыша плей-офф НХЛ с участием 24 команд.

«Мы дружим с Панариным и Бобровским. Каждый день, конечно, не созваниваемся, но каждое лето встречаемся, ездим отдыхать вместе. В этот раз у нас, кстати, тоже были совместные планы на лето, но все они по понятным причинам полетели мимо. Что касается возобновления сезона, то до решения лиги ребята находились в подвешенном состоянии. Очень сложно готовиться, когда находишься в неведении. Это доставляет дискомфорт и организму. Ты постоянно готовишься или поддерживаешь форму, а сейчас очень большая пауза. Можно тягать железо в зале, но набрать кондиции получится только через игры и тренировки на льду.

Плей-офф на 24 команды? Не знаю, что из этого получится, но думаю, что хоккей в плей-офф будет не такого высокого уровня, какой мы могли бы ожидать в обычное время. Обычно к плей-офф команды подходят в максимально хорошем состоянии, а сейчас была большая «яма». Но лига приняла такое решение, и игроки, как профессионалы, должны подстроиться», — приводит слова Белова журнал GQ Russia.