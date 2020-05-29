Белов: хоккей в плей-офф НХЛ будет не такого высокого уровня, как в обычное время

Защитник петербургского СКА Антон Белов поделился своим мнением о принятом плане розыгрыша плей-офф НХЛ с участием 24 команд.
«Мы дружим с Панариным и Бобровским. Каждый день, конечно, не созваниваемся, но каждое лето встречаемся, ездим отдыхать вместе. В этот раз у нас, кстати, тоже были совместные планы на лето, но все они по понятным причинам полетели мимо. Что касается возобновления сезона, то до решения лиги ребята находились в подвешенном состоянии. Очень сложно готовиться, когда находишься в неведении. Это доставляет дискомфорт и организму. Ты постоянно готовишься или поддерживаешь форму, а сейчас очень большая пауза. Можно тягать железо в зале, но набрать кондиции получится только через игры и тренировки на льду.
Плей-офф на 24 команды? Не знаю, что из этого получится, но думаю, что хоккей в плей-офф будет не такого высокого уровня, какой мы могли бы ожидать в обычное время. Обычно к плей-офф команды подходят в максимально хорошем состоянии, а сейчас была большая «яма». Но лига приняла такое решение, и игроки, как профессионалы, должны подстроиться», — приводит слова Белова журнал GQ Russia.
- 30 мая 2020
-
00:42
-
00:23
-
00:16
- 29 мая 2020
-
23:57
-
23:46
-
23:38
-
22:53
-
22:40
-
22:27
-
21:58
-
21:44
-
21:28
-
20:45
-
20:20
-
20:05
-
19:35
-
19:30
-
19:05
-
18:47
-
18:21
-
18:17
-
17:49
-
17:14
-
16:10
-
15:22
-
15:13
-
15:05
-
14:40
-
14:08
-
14:00
-
13:31
-
13:20
-
13:08
-
13:04
-
12:56