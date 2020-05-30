Николишин: доиграть сезон НХЛ — правильное решение. Хватит уже прятаться и бояться

Скаут «Чикаго Блэкхоукс» известный тренер Андрей Николишин поделился своим мнением о принятом плане розыгрыша плей-офф НХЛ с участием 24 команд.

«Оптимальным был бы формат, при котором каждый играл в своём городе и все доиграли сезон так, как предполагалось в изначальном календаре НХЛ. Но что есть, то есть. Лига учла все аспекты и нюансы, которые сейчас имеют место в мире. Наверное, постарались проанализировать все возможные «за» и «против». Я не вижу в этом проблем.

То, что сезон будет доигран, — правильное решение. То, что будет определён обладатель Кубка Стэнли-2020, — тоже отлично. Здорово, что хоккеисты станут играть и не будут просиживать. Но главное: мир потихоньку начнёт выходить из этого подвешенного состояния. Хватит уже прятаться и бояться — надо как-то действовать. Спортивные соревнования — одно из подспорий в выходе из этой пандемии.

Если честно, я в финансовые вопросы не влезал. Но очевидно, что люди обрадуются возобновлению сезона. Многие ведь не просто устали сидеть дома — они соскучились по всему: по походам на спортивные мероприятия, в магазины, в кино, по любым другим зрелищным и занимательным мероприятиям. Это же не просто так. Сейчас, если начнутся матчи, они будут транслироваться по телевизору. Значит, люди станут их смотреть хотя бы дома. А кто-то, если повезёт, в барах, если в его городе к тому моменту разрешат открыть подобные заведения. Пойдёт какое-то социальное движение в народе — это только плюс. И, естественно, в финансовом плане выиграют все — игроки, владельцы клубов, телевизионные компании и болельщики», — приводят слова Николишина «Известия».