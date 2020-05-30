Э. Карлссон — о невыходе в плей-офф: любой неудачный год действует на нервы всей команде

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон прокомментировал официальное завершение сезона для своей команды.

«Любой неудачный год, когда есть ощущение, что сыграл ниже своих возможностей, действует на нервы всей команде, всему клуб. Хочется сделать всё, чтобы как следует подготовиться к следующему сезону, чтобы ничего подобного больше не было. Мне кажется, что у нас всё в порядке с мотивацией с момента, когда мы поняли, что сезон для нас завершён. Пусть даже он завершился не так, как мы того хотели», — приводит слова Карлссона пресс-служба НХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат доигран не будет, за Кубок Стэнли сразятся 24 клуба. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».